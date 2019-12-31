Тренер Чехии: травма Еника выглядит плохо, завтра узнаем, сможет ли он ещё сыграть

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада прокомментировал повреждение нападающего Яна Еника полученное в матче со сборной США (3:4 ОТ).

«У Еника травма нижней части тела, похоже на колено. Завтра доктора его обследуют, и мы узнаем, сможет ли он сыграть на турнире. Выглядит всё очень плохо, поэтому он и не вышел на третий период. Иногда чудеса случаются. Это ключевой игрок нашей команды, но если он не сможет больше сыграть, это даст шанс кому-то другому. Завтра мы заявим нападающего или защитника на оставшееся место. Поправится ли Лукаш Достал? Посмотрим.

Матч с Канадой будет сложным для нас. Они сегодня здорово сыграли с Германией. В этой группе все могут сыграть со всеми, результат сложно предугадать. Надеюсь, завтра мы покажем свой лучший хоккей, будем биться с Канадой и наберём очки», — передаёт слова Варады корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.