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Тренер Чехии: травма Еника выглядит плохо, завтра узнаем, сможет ли он ещё сыграть

Тренер Чехии: травма Еника выглядит плохо, завтра узнаем, сможет ли он ещё сыграть
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Чехии Вацлав Варада прокомментировал повреждение нападающего Яна Еника полученное в матче со сборной США (3:4 ОТ).

«У Еника травма нижней части тела, похоже на колено. Завтра доктора его обследуют, и мы узнаем, сможет ли он сыграть на турнире. Выглядит всё очень плохо, поэтому он и не вышел на третий период. Иногда чудеса случаются. Это ключевой игрок нашей команды, но если он не сможет больше сыграть, это даст шанс кому-то другому. Завтра мы заявим нападающего или защитника на оставшееся место. Поправится ли Лукаш Достал? Посмотрим.

Матч с Канадой будет сложным для нас. Они сегодня здорово сыграли с Германией. В этой группе все могут сыграть со всеми, результат сложно предугадать. Надеюсь, завтра мы покажем свой лучший хоккей, будем биться с Канадой и наберём очки», — передаёт слова Варады корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Крик Еника было слышно даже на переполненной арене. Чехов сразила серия тяжёлых травм
Они доигрывали матч с США в 16 полевых, но всё равно дали бой лидерам группы и набрали важнейшее очко.
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