Забрански: судьи сказали чехам, что Еник сам виноват в эпизоде со своей травмой

Капитан молодёжной сборной Чехии Либор Забрански подвёл итоги матча со сборной США (3:4 ОТ), а также прокомментировал ситуацию с травмой нападающего чешской сборной Яна Еника.

«Каждое очко на этом турнире важно для нас, у нас тяжёлая группа. Сегодня мы хотели набрать три очка, набрали одно, возьмём и его. Завтра у нас ещё один тяжёлый матч. У нас много травмированных, завтра узнаем, кто будет готов сыграть. Будем играть за ребят и за болельщиков. Травму Еника я не видел, судьи видели и сказали нам, что он сам виноват, что так получилось. Отменённый гол? Судьи увидели, что наш игрок въехал в лицо вратарю США. Мы приняли это и забили через минуту.

Мои голы? Мне нравится бросать и надо отдать должное партнёрам. В первом голе они закрывали вратаря, он ничего не видел. А второй гол я забивал в пустые ворота. Мы играли «пять на три», хорошо двигались и заслужили эту шайбу. У меня осталось много сил, думаю, у остальных ребят тоже. Мы должны готовиться к Канаде и сделать всё возможное, чтобы победить. Тут много канадцев, но надеюсь, болельщики завтра будут болеть за нас. Сегодня фанаты были великолепны, спасибо им за это.

Не знаю, сможет ли Достал сыграть завтра, это решат доктора», — передаёт слова Забрански корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.