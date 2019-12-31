«Нью-Джерси» подписал 3-летний контракт новичка с российским защитником Охотюком

«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт новичка с 19-летним российским защитником Никитой Охотюком сроком на 3 года, сообщает официальный сайт «Дэвилз».

Уроженец Челябинска последние 3 сезона провёл за «Оттаву 67» в хоккейной лиге Онтарио. В этом сезоне из-за травмы он принял участие лишь в 9 играх, в которых отметился 2 результативными передачами.



В прошлом сезоне он набрал 17 (2+15) очков и 43 минуты штрафного времени в 56 матчах. Коэффициент его полезности составил «+30».

Охотюк был задрафтован «Дэвилз» в 2019 году под общим 61-м номером.

19-летний защитник представлял принимал участие за сборную России на Суперсерии-2019. В 2018 году он играл за сборную России на юношеском чемпионате мира среди юношей до 18 лет и был капитаном команды на Кубке Глинки/Гретцки.