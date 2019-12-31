«Питтсбург» — «Оттава»: Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Идёт 1-й период, хозяева ведут со счётом 2:0.
Уже на 27-й секунде счёт в матче открыл российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Результативными передачами отметились Джейк Гюнцель и Джек Джонсон. Теперь на счету 33-летнего россиянина 36 (10+26) очков в 26 играх этого сезона.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Малкин набирает очки уже в 9-й игре подряд. Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.
33-летний форвард занимает 2-е место в списке бомбардиров команды. Лидером является Джейк Гюнцель с 41 (19+22) очком.
- 31 декабря 2019
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:16
-
23:03
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:42
-
20:35
-
20:16
-
20:05
-
19:45
-
19:29