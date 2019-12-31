«Питтсбург» — «Оттава»: Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Оттаву Сенаторз». Встреча проходит на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Идёт 1-й период, хозяева ведут со счётом 2:0.

Уже на 27-й секунде счёт в матче открыл российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Результативными передачами отметились Джейк Гюнцель и Джек Джонсон. Теперь на счету 33-летнего россиянина 36 (10+26) очков в 26 играх этого сезона.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Малкин набирает очки уже в 9-й игре подряд. Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.

33-летний форвард занимает 2-е место в списке бомбардиров команды. Лидером является Джейк Гюнцель с 41 (19+22) очком.