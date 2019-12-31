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«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Оттаву», у Малкина 3 очка и «+2»

«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Оттаву», у Малкина 3 очка и «+2»
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс 5 бросков в створ ворот, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

Голом и двумя результативными передачами в составе победителей отметился форвард Джейк Гюнцель. По два очка у «Пингвинз» набрали Патрик Хёрнквист (1+1) и Брайан Раст (0+2). Дубль в составе «Оттавы» оформил Ник Пол.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Малкин (Гюнцель, Джонсон) – 00:27' (5x5)   2:0 Симон (Бландизи, Хёрнквист) – 11:44' (5x5)   2:1 Пол (Ярош, Сабурен) – 24:21' (5x5)   3:1 Малкин (Раст, Гюнцель) – 26:02' (5x5)   4:1 Хёрнквист (Марино, Макканн) – 35:51' (5x5)   4:2 Пол (Браун, Шабо) – 35:58' (5x5)   5:2 Гюнцель (Малкин, Раст) – 46:55' (5x5)
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