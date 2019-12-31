«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Оттаву», у Малкина 3 очка и «+2»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс 5 бросков в створ ворот, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».

Голом и двумя результативными передачами в составе победителей отметился форвард Джейк Гюнцель. По два очка у «Пингвинз» набрали Патрик Хёрнквист (1+1) и Брайан Раст (0+2). Дубль в составе «Оттавы» оформил Ник Пол.