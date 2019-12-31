«Питтсбург» дома уверенно обыграл «Оттаву», у Малкина 3 очка и «+2»
«Питтсбург Пингвинз» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пингвинз» эта победа стала третьей кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс 5 бросков в створ ворот, набрал 3 (2+1) очка и окончил матч с показателем полезности «+2».
Голом и двумя результативными передачами в составе победителей отметился форвард Джейк Гюнцель. По два очка у «Пингвинз» набрали Патрик Хёрнквист (1+1) и Брайан Раст (0+2). Дубль в составе «Оттавы» оформил Ник Пол.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Малкин (Гюнцель, Джонсон) – 00:27' (5x5) 2:0 Симон (Бландизи, Хёрнквист) – 11:44' (5x5) 2:1 Пол (Ярош, Сабурен) – 24:21' (5x5) 3:1 Малкин (Раст, Гюнцель) – 26:02' (5x5) 4:1 Хёрнквист (Марино, Макканн) – 35:51' (5x5) 4:2 Пол (Браун, Шабо) – 35:58' (5x5) 5:2 Гюнцель (Малкин, Раст) – 46:55' (5x5)
- 31 декабря 2019
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:32
-
23:16
-
23:03
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:09
-
22:05
-
21:59
-
21:48
-
21:39
-
21:32
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
20:42
-
20:35
Партнерский контент