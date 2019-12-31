История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира
Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германии. Начало матча — в 17:00 мск.
Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.
|МЧМ
|Место проведения
|Раунд
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — Германия
|4:0
|Шальнов. Иванов, Белов, Галанов
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Германия
|1:0
|Кондрашкин
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — Германия
|8:1
|Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Германия
|8:2
|Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — Германия
|7:0
|Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3)
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Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.
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