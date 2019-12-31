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История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира

История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германии. Начало матча — в 17:00 мск.

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.

МЧММесто проведенияРаундСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — Германия4:0Шальнов. Иванов, Белов, Галанов
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Германия1:0Кондрашкин
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — Германия8:1Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Германия8:2Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — Германия7:0Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3)
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