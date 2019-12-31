История и статистика встреч сборных России и Германии на молодёжных чемпионатах мира

Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германии. Начало матча — в 17:00 мск.

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.

МЧМ Место проведения Раунд Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — Германия 4:0 Шальнов. Иванов, Белов, Галанов МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Германия 1:0 Кондрашкин МЧМ-1995 Канада Группа Россия — Германия 8:1 Меляков, Шарифьянов (2), Заварухин (2), Харламов, Королюк, Гатиятулин — Хехт МЧМ-1996 США Группа Россия — Германия 8:2 Петрочинин, Самсонов (2), Лучинкин, Королюк (2), Рябыкин, Набоков — Лингеманн, Гольдманн МЧМ-2013 Россия Группа Россия — Германия 7:0 Кучеров, Якупов, Жарков, Яруллин, Косов (3)