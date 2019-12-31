Тренер США — об игре Зеграса: наверное, и я бы забивал с таких передач

Главный тренер молодёжной сборной США Скотт Санделин после победы в матче с командой Чехии (4:3 ОТ) на чемпионате мира 2020 года поделился мнением об игре лучшего ассистента турнира Тревора Зеграса, на счету которого уже девять голевых передач.

«Я сказал Тревору, что хотел бы получить парочку таких передач. Наверное, и я бы забил после них. Гол Кофилда был очень важным моментом, потому что этот парень привык забивать. На льду можно делать и другие полезные вещи, которые не связаны с заброшенными шайбами, и Коул сейчас делает подобное. Но гол для него был очень важен.

В плей-офф нужно меньше нарушать правила. На групповом этапе порой у нас возникали проблемы с лишними удалениями. Большинство должно работать лучше. В начале турнира всё с ним было в порядке, да и сейчас оно не ужасное, но мы немного отошли от нашей игры", — приводит слова Санделина журналист Крис Питерс.