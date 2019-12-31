Малкин — после победы в матче с «Оттавой»: моё звено играет невероятно

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:2).

«Моё звено играет невероятно. Не только я, но и Гюнцель с Растом, которые мне очень помогают. Наше звено играет на команду. Всегда хорошо, когда тебе выпадет шанс отличиться в первой смене матча, и у тебя это получается. Получилась отличная игра для „Питтсбурга“, ведь мы играли с хорошей командой. Сегодня не было большинства, но мы усердно боролись и заработали важные два очка.

Травма Гюнцеля? Надеюсь, Джейк не выбыл из строя на долгий срок и скоро вернётся к нам. Момент с его травмой выглядел не очень хорошо. Но все понимают, что подобное случается в хоккее. Это тяжело. Если Джейка не будет в следующем матче, то мне нужно играть будет лучше", — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.