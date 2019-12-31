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Салливан: «Питтсбург» стал одной командой, Малкин — настоящий жеребец

Салливан: «Питтсбург» стал одной командой, Малкин — настоящий жеребец
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:2). Американский наставник заявил, что команда сплотилась после эпидемии травм, с которой столкнулся «Питтсбург» в этом сезоне.

«Мне нравится устойчивость «Питтсбурга». Мы стали одной командой. Ребята сплотились после этой напасти. Мне не хватит слов, чтобы достаточно сказать о парнях.

Малкин — настоящий жеребец. Он тащит нас за собой каждый вечер. Травма Гюнцеля после подножки в исполнении Шабо? Мне показалось, что там был случайный контакт», — приводятся слова Салливана в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Гюнцель неудачно ударился о борт, запнувшись о клюшку защитника «Сенаторз» Тома Шабо. Джейк немедленно ушёл в раздевалку и на лёд не вернулся.

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