Николишин: если не умеете справляться с давлением, вам нечего делать на чемпионате мира

Чемпион мира Андрей Николишин поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года между сборными России и Германии, в котором определится участник плей-офф.

«У нас сильная группа, в которой не приходится говорить о разбросе сил, пять команд претендуют на выход в плей-офф. Поэтому прессинг ощущают все сборные. Россия уже оказалась на этом уровне. Если вы не умеете справляться с психологическим давлением, то вам нечего делать на чемпионате мира.

В матче с США мы порой очень хорошо контролировали шайбу в совокупности с точными передачами и открываниями, напоминавшими советский стиль. Это заставляло соперника бегать, играть в догонялки. Мне бы хотелось видеть именно такую сборную, которая удерживает шайбу и создаёт моменты», — цитирует Николишина «RT на русском».