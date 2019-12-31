Драйзайтль — о «-18» в последних 10 матчах: в последнее время выглядел дерьмово
Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мнением о последних неудачах команды. Подопечные Дэйва Типпетта проиграли восемь матчей из последних 10, а сам Драйзайтль на этом отрезке набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-18».
«Не могу говорить за других ребят, могу сказать за себя. Очевидно, что в последнее время я выглядел довольно дерьмово. Такие отрезки случаются. Может быть, эта полоса затянулась, но завтра в любом случае будет новый день.
Я всегда корректно оценивал свою игру, у меня нет проблем с тем, чтобы сказать, что я не играл на своем уровне. Как я уже сказал, такие отрезки случаются. Я всегда преодолевал их, становясь лучше. Уверен, что так же случится и на этот раз», – цитирует Драйзайтля The Score.
Макдэвид и Драйзайтль первыми покорили отметку 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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