Журавлёв: Квартальнов включит в состав. А если провалишься, то всё, до свидания

Защитник «Ак Барса» и молодёжной сборной России Даниил Журавлёв рассказал о работе с главным тренером Дмитрием Квартальновым в казанском клубе.
«Влияет сам факт доверия. Доверия не словами в прессе, а именно действиями, когда тебя вносят в заявку на матч и дают немало игрового времени. Вообще здорово, что Дмитрий Вячеславович Квартальнов доверяет молодым.
Квартальнов просто включает в состав или подробно объясняет, что делать? Первый вариант. Он тебя включит в состав, а ты играй, как умеешь. А если провалишься, то всё, до свидания. Пока вроде у меня таких провалов не было.
Сборы с основой в 2018 году? Когда взяли в команду, сначала обрадовался. Потом всё перешло в рабочий режим, а уже на сборах мне было тяжеловато действовать на льду против более рослых нападающих. И после сборов меня отправили в ВХЛ. Там уже понял: нет, в этом сезоне точно не сыграю. Шли разговоры, что сейчас меня поднимут, но это были просто слухи», — цитируют Журавлёва «Известия».
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