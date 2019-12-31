Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с Германией на МЧМ-2020

Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германия. Начало матча — в 17:00 мск. Российская команда отказалась от утренней раскатки перед матчем, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.

Чтобы пробиться в плей-офф российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.