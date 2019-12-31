Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с Германией на МЧМ-2020

Cборная России отказалась от утренней раскатки перед матчем с Германией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 31 декабря, молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира, соперником будет команда Германия. Начало матча — в 17:00 мск. Российская команда отказалась от утренней раскатки перед матчем, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборные России и Германии встречались на молодёжных чемпионатах мира пять раз. Россияне одержали пять побед с общим счётом 28:3.

Чтобы пробиться в плей-офф российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.

Как России попасть в плей-офф? Все турнирные расклады МЧМ
Положение команд в группах перед последним днём предварительного этапа.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019