Экс-жена Зайцева: больно за своих детей, которые буквально в заложниках

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала, что хоккеист до сих пор не отдал ей детей, несмотря на соответствующее решение суда. Отметим, что решение суда не вступило в силу, так как российский защитник готовит апелляцию.
«Всё время уходит на решение ситуации с малышками. Прошу меня понять и простить. Я ни в коем случае не забываю про вашу искреннюю поддержку и безумно каждому из вас благодарна.
Пришла домой, порыдала… Не верю, что Новый год буду встречать без своих гномиков и даже не будет шанса их увидеть. Я не знаю, как я ещё не сошла с ума. Не знаю, что делать. И просто больно за своих детей, которые находятся буквально в заложниках», – сказала Готовцева в обращении к подписчикам в инстаграм-сторис.
- 31 декабря 2019
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23
-
03:34
-
02:13
-
01:25
-
01:17
-
01:00
-
00:35
-
00:32
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:34
-
23:32