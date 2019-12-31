Капитан сборной Германии: русские могут вылететь, если проиграют? Нам это безразлично

Капитан молодёжной сборной Германии на МЧМ-2020 защитник Мориц Зайдер дал комментарий перед матчем группового этапа со сборной России.

«Мы хотим выиграть наш матч со сборной России. Русские могут вылететь, если проиграют? Нам всё равно, мы не обращаем внимания на то, что делают и где оказываются другие команды. Наша задача — быстро восстановиться после поражения от Канады и быть хорошо готовыми», — приводит слова Зайдера Iltalehti.

Чтобы пробиться в плей-офф, российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.