Один из лидеров сборной Чехии Еник завершил МЧМ-2020. Дозаявлен Строндала
Федерация сборной Чехии в официальном «твиттере» объявила об изменениях в составе молодёжной сборной России, выступающей на чемпионате мира 2020 года.
Один из лидеров национальной команды Ян Еник выбыл из строя до конца турнира из-за травмы, полученной в матче с командой США (3:4 ОТ). «Народная» команда дозаявила на мировое первенство форварда Войтеха Строндалу.
В первом матче турнира с командой России (3:4) тяжёлую травму получил нападающий Якуб Лауко. Впоследствии выяснилось, что лидер сборной Чехии выбыл из строя до конца турнира. Помимо этого, в лазарете оказались форвард Ян Шир и вратарь Лукаш Достал. Отметим, что голкипер Достал принял участие в раскатке национальной команды перед матчем с командой Канады.
Форвард сборной Чехии Еник получил травму. В заявке команды осталось 10 нападающих
- 31 декабря 2019
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