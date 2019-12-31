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Один из лидеров сборной Чехии Еник завершил МЧМ-2020. Дозаявлен Строндала

Один из лидеров сборной Чехии Еник завершил МЧМ-2020. Дозаявлен Строндала
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Федерация сборной Чехии в официальном «твиттере» объявила об изменениях в составе молодёжной сборной России, выступающей на чемпионате мира 2020 года.

Один из лидеров национальной команды Ян Еник выбыл из строя до конца турнира из-за травмы, полученной в матче с командой США (3:4 ОТ). «Народная» команда дозаявила на мировое первенство форварда Войтеха Строндалу.

В первом матче турнира с командой России (3:4) тяжёлую травму получил нападающий Якуб Лауко. Впоследствии выяснилось, что лидер сборной Чехии выбыл из строя до конца турнира. Помимо этого, в лазарете оказались форвард Ян Шир и вратарь Лукаш Достал. Отметим, что голкипер Достал принял участие в раскатке национальной команды перед матчем с командой Канады.

Форвард сборной Чехии Еник получил травму. В заявке команды осталось 10 нападающих
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