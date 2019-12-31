Тренер Чехии: даже не говорите что будет, если Россия выиграет в овертайме

Тренер молодёжной сборной Чехии Патрик Элиаш рассказал о состоянии травмированных игроков команды и поделился ожиданиями от матча с командой Канады.

«Сегодня Енику сделали МРТ, к сожалению, чемпионат мира для него закончен. У нас вылетело два нападающих, ещё под вопросом Шир, так что мы добавили нападающего Войтеха Строндала. Достал отсутствовал несколько дней, вчера он чувствовал себя лучше, сегодня вышел на лёд. Но сегодня он не сыграет, с Канадой выйдет Парик. В нашей группе любой может обыграть любого. Да, некоторые команды более талантливые, у них лучше структура игры, но наши ребята вчера доказали, что если мы будем так играть, то сможем провести хороший матч.

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки. На этом турнире случаются странные вещи, но наша тактика от результата матча России не изменится. Мы должны играть так же, как вчера, иметь правильный настрой. У меня хорошее ощущение от нашей игры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.