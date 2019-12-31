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Тренер Казахстана: не думаю, что Россия позволит выбить себя из группы

Тренер Казахстана: не думаю, что Россия позволит выбить себя из группы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Казахстана Сергей Старыгин поделился мнением о возможном сопернике по раунду за выживание.

«Не надо загадывать, потому что группа очень непредсказуемая. Чехия — хозяева турнира, немцы — такая очень организованная и мобильная команда. Но не думаю, что Россия позволит выбить себя из группы.

Всё равно особняком в любом случае стоят Канада, Америка, Россия. Тем не менее те же чехи преподнесли сюрприз, обыграли Россию. Россия победила канадцев, но американцы ничего не дали сделать россиянам.

Завтра выходной (интервью было записано 30 декабря после поражения сборной Казахстана в матче со Швецией. — Прим. «Чемпионата»). 1-го числа мы катаемся, тренировка у нас в Остраве. Уже завтра станет известен соперник», — цитирует Старыгина Sports.kz.

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