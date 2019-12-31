Элиаш: Гусев – один из лучших игроков мира, он обретает уверенность

Тренер молодёжной сборной Чехии и бывший форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш поделился мнением о прогрессе российского форварда «дьяволов» Никиты Гусева.

«Все спрашивают о Гусеве! Он точно будет прогрессировать в НХЛ, потому что на международном уровне это один из лучших игроков мира. Думаю, он понял, что в НХЛ игра немного другая, тут меньше площадка, скорости выше и надо быстрее принимать решения.

Некоторым надо больше времени, чтобы адаптироваться, но кажется, что в последний месяц он стал играть намного лучше. У него в партнёрах не такие талантливые ребята, но они с ним играют очень хорошо. Видно, что он обретает уверенность, Гусев – великолепный атакующий игрок. «Дэвилз» нужно это от него», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Элиаш: Гусев хочет играть слева, но вряд ли это получится