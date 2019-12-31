Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём

Тренер молодёжной сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Элиаш поделился мнением о перспективах Ильи Ковальчука найти продолжение карьеры в НХЛ.
«Время летит, ты быстро стареешь. Но Ковальчук – талантливый игрок, он всё ещё может играть на международном уровне и в Европе, тут вопросов нет. В НХЛ игра намного быстрее, игроки лучше, это тебя быстро настигает. Возможно, он возьмёт паузу, перезагрузится и будет играть где-то ещё. Но в НХЛ…
Думаю, за последние два года он понял, что ему там было нелегко. Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём, проводить время с семьёй и выбрать другое продолжение карьеры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 31 декабря 2019
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:10
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:27
-
07:00
-
05:58
-
05:52
-
05:31
-
04:23