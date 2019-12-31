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Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём

Элиаш: Ковальчуку было нелегко в НХЛ. Думаю, для него настало время пойти другим путём
Хоккей / НХЛ 0

Тренер молодёжной сборной Чехии и двукратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Элиаш поделился мнением о перспективах Ильи Ковальчука найти продолжение карьеры в НХЛ.

«Время летит, ты быстро стареешь. Но Ковальчук – талантливый игрок, он всё ещё может играть на международном уровне и в Европе, тут вопросов нет. В НХЛ игра намного быстрее, игроки лучше, это тебя быстро настигает. Возможно, он возьмёт паузу, перезагрузится и будет играть где-то ещё. Но в НХЛ…

Думаю, за последние два года он понял, что ему там было нелегко. Игра изменилась, и иногда, когда ты оказываешься в сложной ситуации, ты говоришь: «Я достаточно поиграл, у меня была хорошая карьера, настало время пойти другим путём, проводить время с семьёй и выбрать другое продолжение карьеры», — передаёт слова Элиаша корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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