Сборная Канады под руководством Мактавиша выиграла Кубок Шпенглера

Сборная Канады обыграла чешский хоккейный клуб «Оцеларжи Тршинец» со счётом 4:0 в финале Кубка Шпенглера. Канадцы победили под руководством Крэйга Мактавиша, начинавшего сезон в качестве главного тренера ярославского «Локомотива».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Ключевой стала середина второго периода, когда канадской сборной удалось забросить три шайбы за четыре минуты усилиями Дастина Джеффри, Иэна Митчелла и Криса Верстига. На 46-й минуте Митчелл оформил дубль. Сухой матч записал в актив голкипер сборной Канады Зак Фукале.

Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.