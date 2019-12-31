Россия — Германия: статистика первого периода матча молодёжного чемпионата мира

В матче сборных России и Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею завершился первый период. Подопечные Валерия Брагина ведут в счёте — 2:0, обе шайбы забросил нападающий Кирилл Марченко.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Статистика первого периода матча Россия — Германия:



Броски в створ: 15-7

Вбрасывания: 12-8

Штраф: 2-2

Реализация: 1/1 — 0/1.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.



Состав сборной Германии:



Хане (Анчичка);

Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;

Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;

Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;

Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.



Россия обыгрывает Германию в битве за четвертьфинал МЧМ! LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.