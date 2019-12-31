ИИХФ со следующего года может увеличить заявку команд на МЧМ до 25 человек

Международная федерация хоккея со следующего года может увеличить заявку команд на молодёжных чемпионатах мира до 25 человек, сообщил глава финской федерации хоккея Раули Урам. Напомним, на МЧМ-2020 и предыдущих молодёжных чемпионатах мира заявка команд ограничивалась тремя вратарями и 20 полевыми игроками. На взрослых чемпионатах мира заявка сборных составляет 25 человек.



«Главный исполнительный директор профсоюза Матти Нурмисен на последней международной конференции ИИХФ предложил увеличить размер заявок на МЧМ и его предложение было одобрено. Данная реформа должна вступить в силу в следующем сезоне», — приводит слова функционера Mtvuutiset.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею