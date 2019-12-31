Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ИИХФ со следующего года может увеличить заявку команд на МЧМ до 25 человек

ИИХФ со следующего года может увеличить заявку команд на МЧМ до 25 человек
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея со следующего года может увеличить заявку команд на молодёжных чемпионатах мира до 25 человек, сообщил глава финской федерации хоккея Раули Урам. Напомним, на МЧМ-2020 и предыдущих молодёжных чемпионатах мира заявка команд ограничивалась тремя вратарями и 20 полевыми игроками. На взрослых чемпионатах мира заявка сборных составляет 25 человек.

«Главный исполнительный директор профсоюза Матти Нурмисен на последней международной конференции ИИХФ предложил увеличить размер заявок на МЧМ и его предложение было одобрено. Данная реформа должна вступить в силу в следующем сезоне», — приводит слова функционера Mtvuutiset.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019