Россия — Германия: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира

В матче сборных России и Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею завершился второй период. За 20 минут подопечные Валерия Брагина забросили три шайбы, общий счёт сейчас 5:0 в пользу российской команды.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.



Статистика второго периода матча Россия — Германия:



Броски в створ: 9-7

Вбрасывания: 10-6

Штраф: 4-8

Реализация: 3/4 — 0/2.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.



Состав сборной Германии:



Хане (Анчичка);

Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;

Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;

Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;

Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.

Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал МЧМ! LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.