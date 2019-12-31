Россия — Германия: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира

В матче сборных России и Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею завершился второй период. За 20 минут подопечные Валерия Брагина забросили три шайбы, общий счёт сейчас 5:0 в пользу российской команды.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.
Статистика второго периода матча Россия — Германия:
Броски в створ: 9-7
Вбрасывания: 10-6
Штраф: 4-8
Реализация: 3/4 — 0/2.
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.
Состав сборной Германии:
Хане (Анчичка);
Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;
Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;
Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;
Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.
- 31 декабря 2019
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
18:54
-
18:30
-
18:13
-
17:59
-
17:22
-
17:02
-
16:58
-
16:27
-
16:00
-
15:46
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:31
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:46
-
12:37
-
12:30
-
12:05
-
12:00