Гюнцель перенёс операцию и пропустит четыре-шесть месяцев
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель выбыл на длительный срок, информирует официальный «твиттер» американской команды. Форвард перенёс операцию на плече и пропустит четыре-шесть месяцев.
Форвард получил повреждение во встрече с «Оттавой Сенаторз» (5:2), запнувшись о клюшку защитника «Сенаторз» Тома Шабо и неудачно ударившись об борт, когда забрасывал шайбу. Джейк немедленно ушёл в раздевалку и на лёд не вернулся.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний Гюнцель принял участие в 39 матчах, записав на свой счёт 43 (20+23) балла при показателе полезности "+11" и 14 минутах штрафного времени.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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