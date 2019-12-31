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Соколов – о победе над Германией: перед игрой неприятные мысли лезли в голову

Соколов – о победе над Германией: перед игрой неприятные мысли лезли в голову
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Егор Соколов подвёл итоги матча с Германией (6:1) на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

«Это была очень важная игра для нас, мы рады победе и тому, что вышли в плей-офф. Перед игрой неприятные мысли лезли в голову. Но с утра мы все проснулись с холодной головой, все были настроены на победу. Мы выходили всей командой, не собирались делать шаг назад.

Где-то, когда счёт уже был крупным, не хватило настроя. Либо просто недорабатывали ногами, из-за этого пошли удаления.

Эмоциональное поведение в микст-зоне? Просто я такой сам по себе. Когда идёт игра – тебя переполняют эмоции, ты хочешь выходить и биться каждую смену. Из-за этого так получается.

Как отметим праздник? Позвоним родителям, поздравим с Новым годом. Поздравляю всю Россию с Новым годом, постараемся сделать огромный подарок», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, набравший 5 очков.
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