Соколов – о победе над Германией: перед игрой неприятные мысли лезли в голову

Нападающий сборной России Егор Соколов подвёл итоги матча с Германией (6:1) на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Это была очень важная игра для нас, мы рады победе и тому, что вышли в плей-офф. Перед игрой неприятные мысли лезли в голову. Но с утра мы все проснулись с холодной головой, все были настроены на победу. Мы выходили всей командой, не собирались делать шаг назад.
Где-то, когда счёт уже был крупным, не хватило настроя. Либо просто недорабатывали ногами, из-за этого пошли удаления.
Эмоциональное поведение в микст-зоне? Просто я такой сам по себе. Когда идёт игра – тебя переполняют эмоции, ты хочешь выходить и биться каждую смену. Из-за этого так получается.
Как отметим праздник? Позвоним родителям, поздравим с Новым годом. Поздравляю всю Россию с Новым годом, постараемся сделать огромный подарок», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 31 декабря 2019
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