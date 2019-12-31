К. Марченко – о пяти очках: жалко, что не реализовал все моменты

Нападающий сборной России Кирилл Марченко подвёл итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
«Где-то мне повезло. Но я старался, до этого три игры не забивал. Василий Подколзин, спасибо ему большое, здорово отдавал. Что-то я даже сегодня и не реализовал. Но всё равно – что залетело, то хорошо. Где-то надо было даже хладнокровнее сыграть. Матч на матч не приходится. Где-то много моментов, где-то мало. Жалко, что не реализовал все моменты.
Секрет большинства — просто упорная работа. Что-то поменяли, внесли небольшие изменения. В принципе наигрывали одно и то же. Розыгрыш бросков. Это повезло, что от двух штанг там залетело. Где-то потом наброс – отскок – добивание.
Что изменилось от нового центрального форварда в нашем звене? Особо ничего не поменялось. И Воронков, и Морозов – хорошие центральные нападающие. Таково было тренерское решение – разбить нас. Мы часто вместе играли. Поставили Воронкова и получилось неплохо.
На Новый год никаких планов. Надеюсь встретиться с родителями, которые здесь. Вот и всё. А так, спать. Есть и готовиться к следующим играм.
Переезд в Тршинец? На самом деле, даже не знаю, будет завтра тренировка или нет. Думаю, что мы акклиматизируемся. Там вроде неплохая арена», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 31 декабря 2019
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