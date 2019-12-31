Аскаров – о действиях при пропущенной шайбе: если бы счёт не позволял, я бы так не сделал

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров подвёл итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020.



«Мне кажется, что у русских так всегда – чем тяжелее, тем нам лучше. В принципе, да, все понимали значимость этого матча, понимали, что ни в коем случае нельзя проигрывать. Да ещё и праздник у всей страны. Мы не имели право его испортить.



Немцы в первом периоде не вылезали из своей зоны? В принципе, то же самое, что и с чехами. Тяжело играть с командами, которые мало бросают. Вообще, вратарю хорошо для уверенности поймать первый бросок. Сегодня была сложная игра в этом плане, но хорошо, что всё хорошо. Команда помогала мне, хорошо играли в меньшинстве, все парни работали.



Мои действия при пропущенной шайбе? Если бы счёт был равным или мы в одну шайбу выигрывали, то я бы так не сделал. Здесь счёт позволял, игрок вышел справа, я думал, что он пойдёт в центр, но он голову поднял, затормозил и меня обыграл. «Сухарь» сорвался? Ничего страшного.

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Что случилось со мной в матче с Чехией? Бывает, что матчи складываются неудачно. Ничего страшного нет, все мы люди, все ошибаемся. Не знаю, волнение это или нет, просто такое бывает. Я провёл работу над ошибками, сделал анализ и пошёл дальше. Из-за одного матча загоняться вообще нет смысла. В матче с США я неуверенно выходил из ворот? Дело в том, что когда выходишь по ходу матча, то это совсем другое дело. Это тяжелее. Конечно, нужно быть готовым, но трудно войти спокойно и уверенно в игру. Хорошо, что американцы мне не забили, побросали, причём с разных точек. Для уверенности это хорошо.



Как буду праздновать Новый год? Не знаю. Не думаю, что кто-то из команды думал об этом заранее, у нас матч был определяющий. Все мысли о матче, а сейчас можно немножко выдохнуть и готовиться к четвертьфиналу.



Ещё хочу обратиться к болельщикам сборной. Болейте за нас до конца, переживайте, верьте. После не самых удачных матчей не оказывайте давление, а поддерживайте нас. Нам тогда будет приятнее и легче играть. Будем стараться выигрывать», — передаёт слова Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.