Тротц: Овечкин — лучший голеадор за всю историю

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Мне посчастливилось тренировать Овечкина, и он лучший голеадор за всю историю. Не буду скупиться на похвалу, ведь это правда. Посмотрите на его манеру наносить броски и на его послужной список в эпоху, когда забивают не так часто, как раньше», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс в «Твиттере».



Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» проходит в эти минуты в Вашингтоне.



В активе Овечкина в этом сезоне 24 гола и 14 результативных передач в 40 матчах.