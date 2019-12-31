Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тротц: Овечкин — лучший голеадор за всю историю

Тротц: Овечкин — лучший голеадор за всю историю
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мне посчастливилось тренировать Овечкина, и он лучший голеадор за всю историю. Не буду скупиться на похвалу, ведь это правда. Посмотрите на его манеру наносить броски и на его послужной список в эпоху, когда забивают не так часто, как раньше», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс в «Твиттере».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» проходит в эти минуты в Вашингтоне.

В активе Овечкина в этом сезоне 24 гола и 14 результативных передач в 40 матчах.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019