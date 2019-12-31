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Главный тренер Германии: после второго периода с Россией игра была закончена

Главный тренер Германии: после второго периода с Россией игра была закончена
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер молодёжной сборной Германии Тобиас Абрштайтер прокомментировал поражение в матче с Россией на МЧМ-2020 со счётом 1:6.

«Во втором периоде мы позволили сопернику создать слишком много шансов, а потом игра уже была фактически закончена. После первого матча в группе мы на следующий день провели хороший второй. Не думаю, что дело было в недостатке энергии. Нам надо было фокусироваться на основных вещах, делать их правильно, не пытаться сыграть красиво. Надо играть в честный хоккей. Не стали менять Хане после вчерашнего матча, потому что видели, что он «горяч». Мы планировали дать ему сыграть с Россией. Он не устал, чувствовал себя хорошо, поэтому у нас был шанс. Пропущенные голы – не его ошибка», — передаёт слова Абштрайтера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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