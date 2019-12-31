Панарин: у нас игра в Эдмонтоне — на Новый год веселуха. Отдохните, пожалуйста, за меня

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал новогоднее поздравление.



«Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья — это самое главное. Я не меняюсь в своих пожеланиях. Хорошо вам всем отдохнуть — как говорится, за себя и за того парня. И за меня, пожалуйста, тоже. У нас сегодня игра в Эдмонтоне — на Новый год веселуха… Так что давайте, всех с наступающими праздниками. Повеселиться хорошо», — сказал Панарин в видеоролике, опубликованном на его странице в «Твиттере».

Матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» пройдёт в ночь на 1 января, начало — в 5:00 мск.