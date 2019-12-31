Сборная Швейцарии обыграла Финляндию на МЧМ-2020

Сборная Швейцарии выиграла у команды Финляндии в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею — 5:2.



Счёт на 13-й минуте открыл финский защитник Анттони Хонка. В начале второго периода швейцарцы забросили две шайбы и вышли вперёд — отличились Фабиан Берри и Гаэтан Жобен. На 29-й минуте Йоонас Оден вновь восстановил равновесие на табло. На 37-й минуте дубль оформил Берри, а на 51-й минуте отличился другой швейцарский нападающий Симон Кнак. Точку в поединке поставил Валентин Нуссбаумер, поразивший пустые ворота Финляндии.



Швейцария заняла второе место в группе A, набрав 9 очков в 4 матчах. Финская команда стала третьей (7 очков). Первое место заняла Швеция (11), четвёртое — Словакия (3). Команда Казахстана сыграет в утешительном раунде с Германией.