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Сборная Швейцарии обыграла Финляндию на МЧМ-2020

Сборная Швейцарии обыграла Финляндию на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Швейцарии выиграла у команды Финляндии в матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею — 5:2.

Счёт на 13-й минуте открыл финский защитник Анттони Хонка. В начале второго периода швейцарцы забросили две шайбы и вышли вперёд — отличились Фабиан Берри и Гаэтан Жобен. На 29-й минуте Йоонас Оден вновь восстановил равновесие на табло. На 37-й минуте дубль оформил Берри, а на 51-й минуте отличился другой швейцарский нападающий Симон Кнак. Точку в поединке поставил Валентин Нуссбаумер, поразивший пустые ворота Финляндии.

Швейцария заняла второе место в группе A, набрав 9 очков в 4 матчах. Финская команда стала третьей (7 очков). Первое место заняла Швеция (11), четвёртое — Словакия (3). Команда Казахстана сыграет в утешительном раунде с Германией.

U20 ЧМ-2020. Группа A
31 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
2 : 5
Швейцария U20
1:0 Хонка (Хейнола, Танус) – 12:49' (5x4)   1:1 Берри (Шмид) – 20:19' (5x5)   1:2 Жобен (Эбишер, Патри) – 22:18' (5x5)   2:2 Оден (Томсон, Ноусиайнен) – 28:33' (5x5)   2:3 Берри (Веттер, Шмид) – 36:04' (5x5)   2:4 Кнак (Берни, Эбишер) – 50:04' (5x5)   2:5 Нуссбаумер – 59:48' (en)
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