Стало известно время начала матча Швейцария – Россия на МЧМ-2020
Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Сборные России и Швейцарии проведут матч в Тршинеце – 2 января, игра начнётся в 19:30 мск.
США – Финляндия – 14:30 мск (Тршинец)
Швейцария – Россия – 19:30 мск (Тршинец)
Канада – Словакия – 17:00 мск (Острава)
Швеция – Чехия – 22:00 мск (Острава)
Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 4 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Кроме того, форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В нём сыграют сборные Германии и Казахстана.
Полный календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020
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