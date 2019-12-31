Стало известно время начала матча Швейцария – Россия на МЧМ-2020

Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Сборные России и Швейцарии проведут матч в Тршинеце – 2 января, игра начнётся в 19:30 мск.



США – Финляндия – 14:30 мск (Тршинец)

Швейцария – Россия – 19:30 мск (Тршинец)

Канада – Словакия – 17:00 мск (Острава)

Швеция – Чехия – 22:00 мск (Острава)

Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 4 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Кроме того, форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В нём сыграют сборные Германии и Казахстана.



Полный календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2020