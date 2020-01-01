Расписание четвертьфинальных игр молодёжного чемпионата мира — 2020

Определены даты, время и места проведения четвертьфинальных матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею.



Сборные России и Швейцарии проведут матч в Тршинеце – 2 января, игра начнётся в 14:30 мск.

США – Финляндия – 19:30 мск (Тршинец)

Швейцария – Россия – 14:30 мск (Тршинец)

Канада – Словакия – 17:00 мск (Острава)

Швеция – Чехия – 22:00 мск (Острава)



На групповом этапе швейцарцы оказались сильнее Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и потерпели единственное поражение от Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1) и потерпели два поражения от Чехии (3:4) и США (1:3).



Все четвертьфинальные матчи состоятся 2 января (четверг), полуфинальные игры пройдут 4 января (суббота), матч за третье место и финал состоятся 5 января (воскресенье). Кроме того, форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В нём сыграют сборные Германии и Казахстана

Расписание игр плей-офф молодёжного чемпионата мира — 2020