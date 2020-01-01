Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв также записал на своё счёт результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва.

Таким образом, «Баффало» потерпел четвёртое поражение подряд. «Тампа» в свою очередь одержала четвёртую победу кряду.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.