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Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв также записал на своё счёт результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва.

Таким образом, «Баффало» потерпел четвёртое поражение подряд. «Тампа» в свою очередь одержала четвёртую победу кряду.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Шири (Лазар) – 19:03' (5x5)   2:0 Юханссон (Шири, Сканделла) – 22:12' (5x5)   2:1 Палат (Джонсон, Сергачёв) – 27:00' (5x4)   3:1 Веси (Юханссон, Шири) – 28:12' (5x5)   4:1 Айкел – 29:56' (4x5)   4:2 Киллорн (Пойнт, Кучеров) – 33:57' (5x4)   4:3 Джонсон (Палат, Макдона) – 36:55' (5x5)   4:4 Шаттенкирк (Джонсон, Чирелли) – 46:20' (5x5)   4:5 Киллорн (Марун, Пакетт) – 48:08' (5x5)   4:6 Чирелли (Киллорн, Стэмкос) – 59:57' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ахо (Хаула, Терявяйнен) – 01:55' (5x4)   1:1 Доми – 03:48' (5x5)   2:1 Хаула (Песке, Терявяйнен) – 27:34' (5x5)   3:1 Дзингел (Валльмарк) – 59:06' (en)
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