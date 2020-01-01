24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 24 минуты и 7 секунд и не отметился результативными действиями.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 14 минут и 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский совершил 24 сейва.

В другом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.