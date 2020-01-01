24 сейва Бобровского не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Коламбусом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 24 минуты и 7 секунд и не отметился результативными действиями.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 14 минут и 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский совершил 24 сейва.
В другом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Веренски (Веннберг) – 04:54' (5x5) 1:1 Севьюр (Строльман, Писик) – 23:39' (5x5) 2:1 Дженнер (Нюквист, Веннберг) – 35:34' (5x4) 3:1 Веренски (Савар, Дженнер) – 44:13' (5x5) 4:1 Веренски (Нюквист, Фолиньо) – 48:04' (5x5)
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