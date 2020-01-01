«Спасибо за добрые пожелания, я продолжаю выздоравливать». Михеев поздравил с Новым годом

Российский нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев опубликовал новогоднее поздравление.

«С Новым годом, мои друзья!!! Я надеюсь, что 2020 год принесёт вам счастье, процветание и крепкое здоровье! Спасибо всем за добрые пожелания, я продолжаю выздоравливать», — написал Михеев в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» Ильи Михеева.

Напомним, в третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. Позже стало известно, что Илья успешно перенёс операцию на руке по восстановлению артерий и сухожилий на запястье. Срок восстановления игрока составит не менее 90 дней.