«Спасибо за добрые пожелания, я продолжаю выздоравливать». Михеев поздравил с Новым годом
Российский нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев опубликовал новогоднее поздравление.
«С Новым годом, мои друзья!!! Я надеюсь, что 2020 год принесёт вам счастье, процветание и крепкое здоровье! Спасибо всем за добрые пожелания, я продолжаю выздоравливать», — написал Михеев в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в официальном «твиттере» Ильи Михеева.
Напомним, в третьем периоде в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. Позже стало известно, что Илья успешно перенёс операцию на руке по восстановлению артерий и сухожилий на запястье. Срок восстановления игрока составит не менее 90 дней.
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