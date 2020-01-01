Хет-трик Коннора помог «Виннипегу» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Главным героем встречи стал игрок «Виннипега» Кайл Коннор, который оформил хет-трик. Дублем отличился Блейк Уилер и еще по разу забивали Марк Шайфли и Николай Элерс.

В составе проигравшей команды два гола забил Натан Маккиннон и еще по разу отличились Габриэль Ландеског и Назем Кадри. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 10 минут и 52 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Николай Задоров получил 16 минут и 10 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».