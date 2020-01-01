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Хет-трик Коннора помог «Виннипегу» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков

Хет-трик Коннора помог «Виннипегу» обыграть «Колорадо», Ничушкин и Задоров – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Главным героем встречи стал игрок «Виннипега» Кайл Коннор, который оформил хет-трик. Дублем отличился Блейк Уилер и еще по разу забивали Марк Шайфли и Николай Элерс.

В составе проигравшей команды два гола забил Натан Маккиннон и еще по разу отличились Габриэль Ландеског и Назем Кадри. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 10 минут и 52 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Николай Задоров получил 16 минут и 10 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 7
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Элерс, Рослович) – 06:25' (5x5)   1:1 Маккиннон (Жирар, Джонсон) – 09:43' (5x5)   1:2 Коннор (Шайфли) – 28:27' (5x5)   2:2 Маккиннон (Жирар, Кадри) – 33:47' (5x4)   2:3 Шайфли (Пионк) – 34:53' (4x4)   3:3 Ландеског (Джост) – 47:15' (5x4)   3:4 Коннор (Пионк, Шайфли) – 50:45' (5x4)   3:5 Коннор (Лайне, Шайфли) – 56:31' (5x5)   3:6 Уилер (Рослович, Элерс) – 57:39' (en)   4:6 Кадри (Рантанен, Джонсон) – 59:16' (5x5)   4:7 Элерс (Рослович, Уилер) – 59:48' (en)
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