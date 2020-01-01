4 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал 3 результативные передачи.
Нападающий Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 45 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Эдмонтон» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели первое поражение после двух победных игр.
В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Калгари Флэймз».
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нил (Кассиан, Клефбом) – 00:11' (5x5) 2:0 Нил (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 08:46' (5x4) 3:0 Ньюджент-Хопкинс (Бир, Хайра) – 11:13' (5x5) 4:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Нил) – 33:11' (5x4) 5:0 Нил (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 33:23' (5x4) 6:0 Арчибальд (Шихан) – 35:04' (5x5) 6:1 Крайдер (Панарин, Шей) – 39:34' (5x5) 6:2 Строум (Фокс, Панарин) – 44:38' (5x5) 6:3 Стаал (Панарин, Строум) – 51:29' (5x5) 6:4 Панарин – 52:07' (5x5) 6:5 Зибанеджад (Фокс, Деанджело) – 56:15' (5x5) 7:5 Ямамото (Хайра) – 58:53' (en)
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