4 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал 3 результативные передачи.

Нападающий Павел Бучневич провёл на площадке 16 минут и 45 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Эдмонтон» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Рейнджерс» в свою очередь потерпели первое поражение после двух победных игр.

В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Калгари Флэймз».