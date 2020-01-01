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«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию», Прохоркин и Воробьёв набрали по очку

«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию», Прохоркин и Воробьёв набрали по очку
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей.

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв также записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 31 секунду и не отметился результативными действиями.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

«Аризона Койотс» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Клиффорд (Амадио, Лафф) – 05:31' (5x5)   2:0 Иафалло (Копитар, Кемпе) – 06:57' (5x4)   3:0 Тоффоли (Копитар, Даути) – 08:46' (5x4)   4:0 Кемпе (Лизотт, Макдермид) – 17:52' (4x5)   4:1 Браун (Воробьёв) – 34:59' (5x5)   5:1 Фрк (Уокер, Прохоркин) – 41:31' (5x4)   5:2 Жиру (Ворачек, Конечны) – 47:16' (5x4)   5:3 Лотон (Браун, Ворачек) – 57:08' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Мяяття (Кейн, Сикура) – 04:14' (5x5)   0:2 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 05:35' (5x4)   0:3 Кейн (Сикура, Карпентер) – 12:44' (5x5)   0:4 Строум (Дебринкэт, Мёрфи) – 29:41' (4x4)   1:4 Беннетт (Райан, Лучич) – 39:54' (5x5)   2:4 Фролик – 55:30' (4x5)   3:4 Монахан (Ткачук, Годро) – 56:48' (5x5)   3:5 Кейн (Мяяття) – 59:59' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2020, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Гарланд (Голигоски, Чикран) – 08:05' (5x4)   1:1 Бозак (Стин, Томас) – 14:53' (5x5)   2:1 Кессел (Круз, Чикран) – 47:20' (5x5)   3:1 Шмальц (Сёдерберг, Степан) – 59:08' (en)
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