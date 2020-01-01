«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию», Прохоркин и Воробьёв набрали по очку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин отметился результативной передачей.
Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв также записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Иван Проворов провёл на площадке 22 минуты и 31 секунду и не отметился результативными действиями.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
«Аризона Койотс» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:1.
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