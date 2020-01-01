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Панарин стал третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

Панарин стал третьей звездой матча с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 7:5.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал три результативные передачи. В итоге россиянин был признан третьей звездой встречи.

Первой звездой стал форвард «Эдмонтона» Джеймс Нил, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Вторая звезда – ещё один форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс. На его счету гол и три результативные передачи.

В следующем матче «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Баффало Сэйбрз», а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Калгари Флэймз».

4 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Эдмонтоном»
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