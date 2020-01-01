Малышев влетел в камеру, Аскаров спасал ворота лёжа. Фото разгрома России над Германией

31 декабря в Остраве на стадионе «Остравар-Арена» в матче молодёжного чемпионата мира сборная России одержала разгромную победу над Германией со счётом 6:1.
Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Кирилл Марченко. Вскоре Марченко оформил дубль, реализовав большинство благодаря рикошету от немецкого защитника. В середине второго периода сборная России отлично отработала в большинстве, забросив две шайбы с разницей 40 секунд усилиями Григория Денисенко и Павла Дорофеева. На 39-й минуте россияне вновь реализовали численное преимущество, при игре «5 на 4» отметился оформивший дубль Дорофеев. На старте третьего периода преимущество сборной России упрочил Дмитрий Воронков. В концовке немцы «размочили» счёт, гол забил Нино Киндер.
Лучшие кадры с матча Россия — Германия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Чехии.
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