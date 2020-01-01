Патерлини — о единственной победе над Россией: хотите сказать, что пора сделать это снова?

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Тьерри Патерлини поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой России.
«Мы играли лучше и лучше с каждым матчем – первый матч был с Казахстаном, потом со Швецией, потом мы забили семь голов Словакии, а вчера мы провели практически идеальный матч с финнами. Очень надёжно играли в обороне, смогли забить голы. Мы в хорошем расположении духа, мы выиграли три матча в группе, это для нас не совсем привычно, так что мы в себе уверены. Команда на ходу, мы готовы к четвертьфиналу.
У нас многие ребята уже были в этой ситуации, играли в четвертьфинале, выбили Швецию в прошлом году. Мы снова хотим ощутить эти эмоции. Дело не в шансах, если мы проведём свою лучшую игру, если результат не будет ясен до конца, потому что мы не можем всё решить за один или два периода, и если используем свои шансы, то у нас хороший шанс победить.
Совершенно неважно, что мы будем играть в Тршинеце, где мы провели групповой этап. Мы в любом случае хотим поехать в Остраву, где будут матчи за медали.
Мы не будем фокусироваться на ком-то одном в сборной России. Видели их игру 10 дней назад в Краварже, они играли очень хорошо. Мы должны показать свой лучший хоккей как команда, тогда лидерам сборной России придётся непросто с нами. Знаю ли я, что единственная победа Швейцарии над Россией на МЧМ была 10 лет назад в четвертьфинале? Хотите сказать, что пора сделать это снова?» — передаёт слова Патерлини корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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