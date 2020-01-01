Кнак: знаем, что Россия хороша, но игра начинается с 0:0, так что шанс есть у обеих команд

Нападающий молодёжной сборной Швейцарии Симон Кнак поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с командой России.
«Мы уверены в себе – одержали большую победу над Финляндией. Нам надо быть готовыми к России, это очень хорошая команда, ждём матча с ней. Знаю, что Швейцария только раз обыгрывала Россию на МЧМ, это было в четвертьфинале. Но не имеет значения, что было в прошлом, мы ждём завтрашнего матча и не смотрим назад.
Знаем, что русские очень хороши, но игра начинается со счёта 0:0, так что шанс есть у обеих команд. В сборной России знаю вратаря Аскарова, он очень хорош. Не знаю, кто завтра будет играть. Классно, что мы будем играть на этой арене, здесь мы победили три раза», — передаёт слова Кнака корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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