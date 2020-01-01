Дементьев: Швейцария — не подарок. Крайне неудобный соперник с дерзкой обороной

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с командой Швейцарии на молодёжном чемпионате мира 2020 года.
«Швейцария ни в коем случае не подарок! Крайне неудобный соперник, дерзкая оборона, грамотная игра перед воротами. Хорошо подчищают, подбирают отскоки. Провалы, пожалуй, были только в матче со шведами, который швейцарцы проиграли 2:5. Там скандинавам было предоставлено больно много возможностей. Также у Швейцарии хороший переход из обороны в атаку.
Нашей команде нужно серьёзно настраиваться. Исключительная внимательность на каждом участке льда, контроль шайбы, нельзя давать сопернику ей владеть. Как только Швейцария владеет шайбой, она сразу начинает много бросать и нагружать вратаря. Те же шведы в третьем периоде ощутили это на себе. Кстати, раз уж заговорили о вратарях. У нашего соперника вратарская линия тоже приличная.
Молодёжный хоккей всегда славился своей непредсказуемостью. Стабильно групповой этап прошли лишь две команды – шведы и американцы. Даже у Канады были провалы, у тех же чехов после победы над Россией начались неудачи. Правда, там ещё и травмы посыпались. В общем, вся эта нестабильность – обычная история. Хочу отметить, что слабых соперников на этом молодёжном чемпионате мира нет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 1 января 2020
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