Бучневич — о метро в Нью-Йорке: в московском намного чище и более цивильно
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился впечатлениями от нью-йоркского метро.
«Я на метро здесь вообще не езжу. Очень сложно разобраться, как оно работает. Пробовал два раза. Один раз вообще уехал куда-то в другую сторону, очутился в Бруклине.
В другой, когда мы с Наместниковым решили поехать на US Open, нам сказали, что будут пробки, и мы поехали в самый час-пик, около пяти вечера. Все возвращались с работы, и мы попали в такую давку, что даже стоять было невозможно. Еще, помню, очень жаркий был день, конец августа, запах такой стоял… После этого в метро больше не спускался. В московском метро народу тоже бывает много, но там намного чище и более цивильно», – цитирует Бучневича пресс-служба НХЛ.
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Всё закончилось хорошо, но удары могли привести к травмам.
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