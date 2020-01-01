Ларионов: не сомневаюсь, что Денисенко и Хованов со Швейцарией проведут свой лучший матч

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о развитии хоккея Швейцарии, а также выразил уверенность, что форварды национальной команды Григорий Денисенко и Александр Хованов проявят себя в четвертьфинале чемпионата мира.

«Здесь нужно всё лучшее соединить в одно целое. Мы выходим на ту сцену, где нужно показать свой лучший хоккей, причём каждому игроку. От 18-ти и 19-летних игроков не ожидаешь стабильности, постоянства, масса отвлекающих соблазнов. Пресса, родители, друзья, девушки и так далее. Наша задача успокоить ребят, подготовить к матчу, чтобы ничего не мешало, и фокус был нацелен на игру. Сейчас мы должны идти ровно, подняв планку, и не опускаться ниже.

Вчера немцы тоже не так агрессивно действовали. Мы должны использовать наши фланги, нашего огромного Соколова. Задача центральных – кормить фланги, именно там мы можем получить дивиденды. Вот вчерашний гол Воронкова – это работа центрфорварда при атаке сходу. Это тоже работает, потому что таких больших форвардов трудно остановить. И, конечно, должна быть поддержка по всей площадке. Когда ты сводишь атаку в одну сторону, идёт перепас на другую, и появляются такие «дырки», где можно использовать те элементы, о которых мы сейчас говорили.

Как планируем улучшить игру Денисенко и Хованова? Пока это внутренняя часть, мы о ней не можем говорить. Мы верим до конца в игроков. Марченко тоже не мог забить три игры, а вчера прорвало его. Морозов с немцами провёл отличный матч, но никак не может гол забить. Здесь нужен тонкий подход к игрокам, и мы ведём с ними беседы. От Денисенко и Хованова мы ждём продуктивности, и я не сомневаюсь, что они завтра выйдут и проведут свой лучший матч. На тренировке сегодня у них здорово получалось, дай бог, что это перенесётся на игру со Швейцарией.

«Давос», «Амбри-Пиотта» — отличные команды. Сборная Швейцарии обыграла нашу олимпийскую сборную 7:2, да и все успехи последних лет на самом деле впечатляют. Я разговаривал с тренером Швейцарии на сборах перед чемпионатом мира, он сказал, что у них этот год неурожайный. Но на меня это мало повлияло, потому что в одной игре плей-офф может случиться всё. Мы относимся к Швейцарии с уважением, будем играть первым номером. Мы должны играть быстро, плотно, агрессивно, но в рамках правил», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.