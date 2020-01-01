Ларионов — о выборе голкипера на четвертьфинал МЧМ: я бы поставил Аскарова
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением об основном голкипере на плей-офф.
«Кто сыграет со Швейцарией? Пока не знаю, это вопрос скорее к Валерию Николаевичу и Коле Хабибулину. Аскаров ушел первым с тренировки? Да? Пока официальной версии нет.
Я бы поставил Аскарова, считаю, что он должен войти в плей-офф как первый вратарь. Мифтахов выиграл у Канады со счётом 6:0? Безусловно. У Мышкина было 6:0 в Нью-Йорке против сборной звёзд. При всём уважении к любому вратарю – Мифтахов, Мышкин, Аскаров, Третьяк, это решение, которое делается по текущему турниру. Решение принимается тренером вратарей, он знает лучше, чем все мы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Шикарный сейв Аскарова! Наш вратарь закрыл немцам дорогу в плей-офф
Это спасение 17-летнего российского голкипера будут показывать и обсуждать ещё долго.
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