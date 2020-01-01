Панарин — о выходных: если не совсем по хрену на хоккей, то отдыхаешь, готовишься

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем занимается в свободное время.



«Пока игры идут через день, пользоваться неограниченными возможностями Нью-Йорка практически нет шансов. Если тебе на хоккей не совсем по хрену, то ты отдыхаешь, готовишься.



Я, допустим, между играми провожу свой день в основном на диване. Выхожу максимум с собакой погулять и пообедать в ресторане. Еще хорошо, что здесь на любой вкус еда, можно найти какую угодно кухню. Когда у тебя на весь город два ресторана, то и выходишь туда не с таким удовольствием. Но в остальном моя рутина не так уж отличается от Чикаго или Коламбуса. Ты как робот: ешь, спишь и играешь.



Свободное время находится, только когда ты приезжаешь перед сезоном за месяц до сборов. Из-за поиска жилья и переезда я и тогда мало что успел поделать интересного. Но приятно осознавать, что всегда есть такая возможность», – цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.



