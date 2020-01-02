Швейцария — Россия: онлайн-трансляция четвертьфинала МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 14:30

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швейцарии. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание четвертьфиналов МЧМ-2020

На групповом этапе швейцарцы переиграли сборные Казахстана (5:3), Словакии (7:2) и Финляндии (5:2) и проиграли только Швеции (2:5).



Россияне одержали две победы в группе В, одолев команды Канады (6:0), Германии (6:1), и уступили командам Чехии (3:4) и США (1:3).

Все четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира также состоятся 2 января. Другие пары 1/4 финала: Швеция — Чехия, Канада — Словакия, США — Финляндия.

Известны сочетания молодёжной сборной России перед четвертьфиналом со Швейцарией